Kabus geri döndü!

Kara Kartal’da geçen sezon toplam 9 futbolcu sakatlık yaşarken, bu sezon ise henüz daha 9 hafta geçmesine rağmen 10 isim toplam 12 kez sakatlandı

Beşiktaş'ta 2012-13 sezonundan bu yana yaşanan sakatlık belasına geçen sezon biraz olsun ara verilirken, 'kabus' bu sezon yeniden hortladı. Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezonun başında hem idman sahalarının zeminini ve sağlık ekibini değiştirmişti. Alınan önlemler sonrası 2015-16 sezonunu toplam 9 sakatlıkla atlatan Kara Kartal, bu sezon ise şimdiden bu rakamı geride bıraktı. 9'uncu hafta itibarıyla Beşiktaş'ın 10 futbolcusu 12 kez sakatlık geçirdi. Bu süreçte sakatlık yaşayan isimler Talisca (2) Gökhan Gönül (2), Necip Uysal, Aras, Caner, Tolga Zengin, Adriano, Oğuzhan, Veli ve Gökhan İnler oldu.



OZİ, 35 GÜNDÜR YOK

BEŞİKTAŞ'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup da sakatlığı nedeniyle 35 gündür forma giyemedi. Beşiktaş'ın Süper Lig'de G.Saray'la yaptığı derbi maçta sakatlanan Oğuzhan'ın sol ayak bileğinde ödem tespit edilmişti. Sakatlığının ardından fiziksel açıdan toparlanmaya çalışan Oğuzhan, bu süreçte 4 lig ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırdı.