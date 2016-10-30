 İşte Beşiktaş'ın borcu – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    İşte Beşiktaş'ın borcu

    İşte Beşiktaş'ın borcu

    Beşiktaş'ın borcunun 1 milyar 524 bin TL olduğu açıklandı.

    Siyah-beyazlı kulübün bugün Vodafone Arena'da gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, borcu detaylı bir şekilde açıkladı.

    Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 1 milyar 524 bin TL olduğunu ifade ederek, derneğin borcunun ise 30 Haziran 2016 itibariyle 637 milyon 638 bin TL olduğunu söyledi. Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş'nin toplam borcunun ise 31 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 841 milyon 996 TL şeklinde olduğunu sözlerine ekledi.

    Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısı konuşmacıların konuşmalarıyla devam ederken, burada yapılan konuşmalara Başkan Fikret Orman'ın vereceği cevabın ardından kurul sona erecek.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 13:34
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