İşte Beşiktaş'ın borcu
Beşiktaş'ın borcunun 1 milyar 524 bin TL olduğu açıklandı.
Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 1 milyar 524 bin TL olduğunu ifade ederek, derneğin borcunun ise 30 Haziran 2016 itibariyle 637 milyon 638 bin TL olduğunu söyledi. Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş'nin toplam borcunun ise 31 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 841 milyon 996 TL şeklinde olduğunu sözlerine ekledi.
Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısı konuşmacıların konuşmalarıyla devam ederken, burada yapılan konuşmalara Başkan Fikret Orman'ın vereceği cevabın ardından kurul sona erecek.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:34
- Gönül ortayı unuttu
Toplam 19
Yorum
wiel - gökhan Gökhan'ın bu hali bile Wiel'e 5 basar, biliyosunuz dimi küçük kanaryalar :)
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 1
Yorum
Gs sen Gsnin cok degil sadece son dort yilda aldigi basarilari kupalari almak icin omrun yetmez fikret orman, gelmis burda iki yildizli takim kendini 4 yildizli turkiyenin en buyuguyle mukayese ediyor)))))), bjknin Gs nin suan ki basarilarini yakalamsi icin bi 100 yil lazim
- Kim iyi oynuyor!
Toplam 8
Yorum
Gs asil sansla kazanan bjk, son dakika golleri, frikik golleri, hakem sayesinde atilan goller kimle oynuyorsa rakip takimin en iyi oyunculari sakat oluyor(napoli, benfica, gs daha bi suru saya bilirim) kaldiki Gs nin iki haftadir poldiye yapilan penaltisi verilmiyor, son dakikada 45 cm ofsayt vardi o gol olsaydi nolucakdi?, hakkimiz yenecekdi bunlarida soylesene bjkli erman, gecen gokhanin yaptigi hareket kirmiziydi hakem faul bile vermedi neden o zaman onu demiyorsun?
İşte Beşiktaş'ın borcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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