Güneş sesini duyuramadı

Serdar Gürler'le girdiği mücadelede bozacak şekilde kaleyi terk etmesini gördüğü anda başına gelecekleri hissetti ve yedek kulübesinden elinden geldiği kadar "dön" diye bağırdı. Hocayla birlikte kulübedeki diğer isimler de koro halinde "" diye seslendiler ama kimse İspanyol kaleciye sesini duyuramadı ve pozisyonkalesinde golle noktalandı.