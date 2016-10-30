 Güneş sesini duyuramadı – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Güneş sesini duyuramadı

    Güneş sesini duyuramadı

    Beşiktaş Teknik Direktörü , son haftalarda gösterdiği başarılı performansını gölgeleyen Fabri'nin yediği golde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

    ; Rhodolfo'yu Serdar Gürler'le girdiği mücadelede bozacak şekilde kaleyi terk etmesini gördüğü anda başına gelecekleri hissetti ve yedek kulübesinden elinden geldiği kadar "dön" diye bağırdı. Hocayla birlikte kulübedeki diğer isimler de koro halinde "dön" diye seslendiler ama kimse İspanyol kaleciye sesini duyuramadı ve pozisyon Beşiktaş kalesinde golle noktalandı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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