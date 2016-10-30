 Güçlü döneceksin – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Güçlü döneceksin

    Güçlü döneceksin

    Beşiktaş'ta 'nın yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası, Quaresma da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takım arkadaşına destek oldu.

    Portekizli oyuncu, birlikte yaşadıkları gol sevinci fotoğrafını paylaşarak "Her zamankinden daha güçlü döneceksin. Seninleyim" ifadelerini kullandı. da, Q7'nin bu desteği için teşekkür mesajı yayınladı. Bu arada Aras da sosyal medya hesabından, "Şimdiden iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkürler. En kısa zamanda iyileşerek, takıma katkı sağlamayı amaçlıyorum" paylaşımında bulundu.

    9 MAÇTA 5 GOL VE 1 ASİST!
    Ayak tarak kemiği kırılan Anderson Talisca bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maça çıkarken 5 gol ve 1 asistle oynadı. Brezilyalı yıldız, bu performansın 4 gol ve 1 asistlik kısmını Süper Lig'de, kaydederken Şampiyonlar Ligi'nde de eski takımı Benfica filelerini havalandırmayı başardı. Sambacının, ligin ikinci yarısına yetişmesi bekleniyor.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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