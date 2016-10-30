Güçlü döneceksin
Beşiktaş'ta Talisca'nın yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası, Quaresma da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takım arkadaşına destek oldu.
9 MAÇTA 5 GOL VE 1 ASİST!
Ayak tarak kemiği kırılan Anderson Talisca bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maça çıkarken 5 gol ve 1 asistle oynadı. Brezilyalı yıldız, bu performansın 4 gol ve 1 asistlik kısmını Süper Lig'de, kaydederken Şampiyonlar Ligi'nde de eski takımı Benfica filelerini havalandırmayı başardı. Sambacının, ligin ikinci yarısına yetişmesi bekleniyor.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:36
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Misafir 59 Yasini kesip sinani yada podolskiyi kanada almalı ortasahada selçuk yerine dejongu monte etmeli. Chedjouya gelince ya bu kadar isteksizlik olamaz gitmk istiyo diye oynamıyor. Çok hantal kaliyo kademede
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Ersin Köşker Carole'ün de değeri bilinmiyor bu takımda. Adam savunmsda hatasız ve hücumlarda da çok katkı sağlayan bir futbol oynuyor. Herşeyden önce özveriyle ve takım için oynuyor. Takdir etmek lazım. Selçuk tamamen bitti, artık takıma zarar veriyor, azıcık Galatasaray sevgisi varsa içinde gitsin başka bir kulübe artık, biz de emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür edip alkışlayalım. Çünkü yönetim Selçuğa duyduğu saygıdan kolay kolay "git artık" diyemez.
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 14
Yorum
ömer t. Madem kulübü halka emenet etceksin oyleyse emanetin sahibi olan fb halkı diğer tabirle fb taraftarı yıllardır sen ve ayak takımından çektiği hasebiyle İLLALLAH demektedir.daha neyi kıvırıyosun defol git.hali hazırda başkan adayı varken...
Güçlü döneceksin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.