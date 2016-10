G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu toplantısında Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2016 yılı 4. Olağan Toplantısı yapılıyor. Toplantıda konuşan Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'a hizmet etmek için geldiklerini ve oy istediklerini belirterek, "Bunun için büyük gayret içerisinde çalışmaktayız. İşimiz, iç çatışmalar değil, dışa karşı Beşiktaş'ı temsil etmek ve en büyük kurum haline getirmektir. Tüzüğümüzde her şey nettir. Yönetim kurulunun yetkisi bellidir. Yönetim kurulları kulübü yönetmek için seçilir. Denetleme Kurulu'nun da görevi bellidir. Bizim işimiz kimseyle kavga etmek değil. Beşiktaş için mücadele etmektir. Sinerjimizi içe harcamamak lazım. Herkes birbirini sevmek zorunda değildir. Ama gece gündüz çalışmaktayız. Ancak bu konuşmalar herkesi rencide etmektedir" dedi.



Orman, Galatasaray'ı değerlendirdi

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman, "Geçen hafta başka güzide kulüplerimizin kurulları vardı. Birinin olağanüstü genel kurul, birinin de divan kurulu. 'Bizim 1,5 milyar borcumuz var, yolun sonuna geldik. Mallarımız ipotekli, bunları satmak zorundayız. Bunları satmazsak oyuncularımıza paralarını ödeyemeyiz' denildi. Stadını o ya da bu şekilde yaptılar. Rencide olmasınlar diye başka bir şey söylemek istemiyorum. Sponsorluklarını tamamlamışlar. Takımları Avrupa kupalarına gidebilmiş. Şampiyonalar Ligi'ne gidip gelir elde etmişler. Basket takımlarının ellerinde bir kadro var. Bir nebze geri gidip bizim geldiğimiz güne gidelim. Bir stadımız var mıydı? İzni var mıydı? İzni olmadığı gibi stat yok. 3 misli kendiliğinden fazla bütçeyle oynayan rakipleri var. 330 milyon Dolar borcu var. Ortada bir takımız var mı? 4 ve 5.'liğe oynuyor. Piyasa itibarı var mı? Avrupa'ya gidebiliyor mu? Biz bir kişiye 'Bizim malımızı satalım' dedik mi? Kimseden bir kuruş mu istedik? Böyle bir durum Beşiktaş'ta gördünüz mü? Geldiğimiz gün ile şu an ki piyasa itibarını kontrol eder misiniz? 3 sene göçebe kuşu gibi dışarılarda oynadık. O kurullarda bunlar konuşulmadı. Fenerbahçe, '370 milyon borcumuz var' dedi? Kimse bir şey dedi mi?" diye konuştu.



"Kıskanılacak bir kulübüz"

Beşiktaş'ı yönetenlerin haysiyetli ve onurlu insanlar olduğunu belirten Orman, "Denetleme kurulu başkanı ve üyeleri buradadır. Denetleme kurulu bir tek bizimle muhataptır. Uluslararası denetim şirketi burayı denetlemektedir. Yeminli mali müşavir ve SPK uzmanları denetliyor ve bir de basınımız var. Bunların olduğu yerde biz yalan mı beyan ediyoruz? Sizi kandırdık mı? Bugüne kadar ne yaptık? Siz rencide ettiğimiz bir şey gördünüz mü? Dışarıda Beşiktaş'ın Süleyman abi gibi yönetildiği konuşulmuyor mu? Biz burada stat yaptık. Burada amele gibi çalıştım. Konteynerlerde oturdum. Beşiktaş'ın futbol ve basketbol takımı her şeyiyle şahlanmış gidiyor. Kıskanılacak bir kulübüz. Nazarları da görüyorsunuz" dedi.



"Biz 100 milyon Dolar sadece faiz ödedik"

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Orman, "Galatasaray Kulübü 1,5 milyar TL ile yolun sonuna gidiyor. Biz 2,5 milyar TL ile güllük gülistanlığız. Böyle bir şey olur mu? Biz 100 milyon Dolar sadece faiz ödedik. Bu stat kendi kendiliğinden mi yapıldı? Her milimetresinde alın teri var. Bazıları 'Başkan bizle ilgilenmiyor' diye kızıyor. Ben çocuklarımla ilgilenemiyorum. Sadece ağustos ayında 65 bin km uçakla seyahat etmişim. Biz yalancı mıyız? Bunu hak edecek ne yaptık" ifadelerini kullandı.



"Leibzig'e dava açtık onu da kazandık"

19 tane CAS davası olduğunu hatırlatan Orman, "Hiç duyuyor musunuz? Fernades'e 460 bin Euro ceza kestik. Leipzig'e de dava açtık, onu da kazandık. Türkiye'nin imrenilen kulübü olan Beşiktaş'ı yönetenlere yalan beyanda bulunuyormuş gibi açıklamalar yapmaya ne gerek var?" diye konuştu.



"Beşiktaş, Türkiye'nin en önemli markasıdır"

Beşiktaş'a ilk geldiği günleri değerlendiren Başkan Orman, "Yayın gelirimiz yok. Geldiğimizde 75 milyon Dolar'lık kredi alınmış ve yayın gelirimiz gitmişti. Onu biz ödedik. Stat gelirimiz yok. Sponsorluk gelirlerimiz kullanılmış. Şu anda kendi uçaklarımızla maçlara gider hale geldik. Napoli'ye gittik, Beşiktaş'ın kendi otobüsü oradaydı. Niçin yapıyoruz? Beşiktaş Türkiye'nin en önemli markasıdır. Dünya çapında sponsorluklar yapmıyor muyuz? Sponsorluk gelirlerini kim bu hale getirdi? Başkan, Vodafone anlaşmasını kullandı? Sanki böyle anlaşma vardı da biz kullandık. Bu anlaşmayı yapan biziz. Biz geldiğimiz sponsorluk gelirimiz forma sponsorluk geliri. 3,6 milyon dolardı. Şu anda 17 milyon Dolar, 21 milyon Dolar'a çıkacak. Bunları kullanmadan nasıl icraat yapacaktık" dedi.



"Beşiktaş'ın borcunu yüksek göstermek kime ne fayda sağlayacak"

Beşiktaş'ta insanların çok mutlu, yollarda dimdik durduğunu vurgulayan Orman, "Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü. Biz niye kavga edelim? Neden, ne gerek var? Beşiktaş'ın borcunu yüksek göstermek kime ne fayda sağlayacak? Yatırımlar yavaş yavaş bitti ama durmak yok, devam edeceğiz. İlk defa 2003 senesinden itibaren kar edilmeye başlanacak. Ya malını satacaksın, diğer kulübün yaptığı gibi borcunu ödeyeceksin, ya sermaye artırımına gideceksin ya da kar edeceksin" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Size soruyorum. Beşiktaş'ın parası transferlerle çarçur ediliyordu. Bir senede Beşiktaş'ın tarihinde sattığı oyuncu kadar oyuncu geliri elde ettik. Böyle bir şey duyuyor musunuz? İsmimiz cimriye çıktı. Ne yapmamızı istiyorsunuz?" diye konuştu.



"Bütün altyapıyı Ümraniye'ye taşıyacağız"

Akatlar'da bir sosyal tesis yaptıklarını belirten Orman, "Gece gündüz çalışıyoruz. Geçen orada yangın çıktı. Bu aralar nazarımız fazla. Yaptığımız suç bu mu? Ümraniye Tesisleri'ne benim ayrıldığım dönemden bu yana bir tane çivi çakılmamış. Yaklaşık 10 milyon TL yatırım yaptık. Yapmayalım mı? Bu sene sonunda Ümraniye'de 2 tane saha yapacağız. Bütün altyapıyı Ümraniye'ye taşıyacağız. Genel kurul üyeleri için yer yapacağız ve gelip maçları izleyecekler. Yapmayın diyorsanız yapmayalım? Galatasaray Kulübü, salon yapmaya çalışıyor, biz de yapmayalım ve geride mi kalalım. Bunlar yapılırken Beşiktaş, bir yandan da kar edecek" dedi.



"Sportif direktörümüz inanılmaz derecede istedi biz de aldık"

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman, Dany hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Biz, bir kişinin inisiyatifiyle oyuncu almayız. Aramızda tartışır gider izleriz ve en son mali yapıyla alakalı strateji geliştirir gider alırız. Dany'yi niye aldınız diye sordular. O günkü sportif direktörümüz inanılmaz derecede istedi biz de aldık" dedi.



"Milletin 20 senede yapamadığını 4 senede yaptık"

Milletin 20 senede yapamadığını kendilerinin 4 senede yaptıklarını belirten Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim aldığımız tabloyla başkalarının aldığı tabloyu karşılaştırın. 'Bu çocuklar yanan evin içine girdi' demiyor muydunuz? Tüm Beşiktaşlılar, bir konuyu konuşmasında kendisini nasıl hissediyor."



"Gece gündüz çalıştık"

Borçların bilançodan alınıp alt alta yazılmasının doğru olmayacağını belirten Orman, "Bir cümle var; 'Geçen gün, ben senin anneni Vodafone Arena'da gördüm.' O cümlenin bir taraflarını kesersen farklı noktalara gider. Borcu da alt alta yazarsan farklı olur. 2,5 milyar TL borç olsa biz burayı nasıl götürebiliriz. Biz olağanüstü bir durum olduğu için geldik. Gece gündüz çalıştık. Biz iyi şeyler yapmak için gayret ediyoruz. Kavga etmek için gelmedik. Kimsenin de haysiyetimizle oynamasına izin vermeyiz. Sizin de buna izin vermemeniz lazım. Biz sizi temsil ediyoruz" dedi.



"Bizde Burnu Büyüklük olmaz"

Beşiktaş Başkanı Orman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim gizli bir şeyimiz var mı? Hiçbir şeyimiz yok. Değerli büyüklerimiz, son bir sene de çok çalıştık. Bazılarınızı ihmal etmiş olabiliriz. 'Stadı yaptık, şampiyon olduk' diye böyle bir şey yok. Bizim vaktimiz olmuyor. Benim de evlatlarım ve işim gücüm var. Maaşla çalışan insanlar değiliz. Biz de burnu büyüklük olmaz. Sizin içinizden geldik, sizin içinize döneceğiz. Tek amacımız var döndüğümüzde ve burada bir araya geldiğimizde itibar gören bir insan olmak."