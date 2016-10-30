 Gönül ortayı unuttu – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Gönül ortayı unuttu

    Gönül ortayı unuttu

    Kartal'ın yeni transferi , Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldı.

    31 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla 0.4 şut, 78.2 pas ortalaması ve 0.8 hava topu, 2.1 top çalma, 3 top kesme, 2 uzaklaştırma ve 0.9 çalım yeme yüzdesi ile oynadı. Asıl hayal kırıklığını ise ortalarda yapan Gönül, geride kalan haftalarda sadece 0.2 orta ile oynadı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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