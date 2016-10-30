Gönül ortayı unuttu

Kartal'ın yeni transferi Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldı.

31 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla 0.4 şut, 78.2 pas ortalaması ve 0.8 hava topu, 2.1 top çalma, 3 top kesme, 2 uzaklaştırma ve 0.9 çalım yeme yüzdesi ile oynadı. Asıl hayal kırıklığını ise ortalarda yapan Gönül, geride kalan haftalarda sadece 0.2 orta ile oynadı.