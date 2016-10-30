Cenk'ten kaçan gollere özür

Beşiktaş'ın başarılı forveti Cenk Tosun, G.Birliği maçından sonra teknik kadro ve arkadaşlarından özür diledi. Cenk, "Bu golleri atmam lazımdı. Çok istedim, çok gayret ettim ama olmadı. Özür diliyorum, gereğini yapamadım" dedi. Takım arkadaşlarının da "İlk yarı takım olarak kötüydük. Sen de bundan etkilendin. O kadar pozisyona girdin. Bu da önemli. Bu sefer olmadı, diğer maçlarda olacak" diyerek milli golcüye destek verdikleri belirtildi.