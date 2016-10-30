Beşiktaş'a İngiliz hakem
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 1 Kasım Salı günü Napoli'yi ağırlayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonundan Mark Clattenburg yönetecek.
Grupta Napoli' 6 puanla zirvede, Beşitkaş ise 5 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Bu yıl iki büyük final yönetti
Tecrübeli İngiliz hakem 2016 yılında milli takımlar ve kulüpler bazında iki büyük final yönetti.
Clattenburg, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'de Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki final müsabakasında düdük çaldı.
İngiliz hakem Portekiz ile Fransa arasındaki 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalini de yönetti.
Öte yandan Clattenburg ve yardımcıları A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda İzlanda'ya 2-0 yenildiği maçta görev almıştı.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:31
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 20
Yorum
Levent Sayın orman siz ne kullanıyosunuz allah aşkına kedi gibisiniz pis demekten başka bişey bilmiyorsunuz iyimisiniz
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 20
Yorum
BJK Bir takımın büyüklüğünü gösteren sadece aldığı kupalar değildir karakteri ve duruşu da önemlidir. Siz gsaraylilarin anlayamadığı bu.
- Rodriguinho iddiası
Toplam 10
Yorum
Fener Iyide bu adam defansif orta saha ise ihtiyacimiz yok..yok 10 numarada oynuyorsa 19 maçta 1 gol 2 asit çok kötü performans. ..
Beşiktaş'a İngiliz hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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