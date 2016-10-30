Beşiktaş'a İngiliz hakem

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Arena'da oynanacak maçta İngiliz hakem Clattenburg'un yardımcılıklarını vatandaşları Jake Collin ve Simon Bennett yapacak. Ian Hussin'in dördüncü hakem olarak görevlendirildiği zorlu maçı ilave yardımcı hakemliklerini Andre Marriner ve Anthony Taylor üstlenecek.

Grupta Napoli' 6 puanla zirvede, Beşitkaş ise 5 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bu yıl iki büyük final yönetti

Tecrübeli İngiliz hakem 2016 yılında milli takımlar ve kulüpler bazında iki büyük final yönetti.

Clattenburg, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'de Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki final müsabakasında düdük çaldı.

İngiliz hakem Portekiz ile Fransa arasındaki 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalini de yönetti.

Öte yandan Clattenburg ve yardımcıları A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda İzlanda'ya 2-0 yenildiği maçta görev almıştı.