Bayraklar açıldı

Beşiktaşlı sporcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Futbol ve basketbol takımının oyuncuları, antrenman öncesi Türk Bayrağı açarak birlikte poz verdiler.

Başkan Fikret Orman da resmi siteden yayınladığı mesajda, "Beşiktaş camiası olarak Cumhuriyetimizin 93. yılını coşkuyla ve gururla kutluyorum; başta devletimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bugüne kadar aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle bir kez daha anıyorum" ifadelerini kullandı.