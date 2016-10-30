 Bayraklar açıldı – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Bayraklar açıldı

    Bayraklar açıldı

    Beşiktaşlı sporcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Futbol ve basketbol takımının oyuncuları, antrenman öncesi Türk Bayrağı açarak birlikte poz verdiler.

    Başkan Fikret Orman da resmi siteden yayınladığı mesajda, "Beşiktaş camiası olarak Cumhuriyetimizin 93. yılını coşkuyla ve gururla kutluyorum; başta devletimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bugüne kadar aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle bir kez daha anıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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