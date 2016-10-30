Başkent çıkarması

Beşiktaşlı yönetici Deniz Atalay, Ankara'da Beşiktaşlılarla bir araya geldi. Atalay, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin yirmi Beşiktaş derneğinin katılımıyla düzenlediği kahvaltılı sohbet toplantısına katıldı. Sohbet toplantısından sonra Beşiktaş derneklerinin başkan ve üyeleri Anıtkabir'e giderek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirdiler.