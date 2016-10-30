 Altyapıdan 10 gol! – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Altyapıdan 10 gol!

    Altyapıdan 10 gol!
    Beşiktaş altyapı takımları, Akademi Ligi'nin 8. haftasında Büyükçekmece Tepecik Spor'la karşılaştı. U-19 takımı, Ümraniye'deki maçta Tepecik Spor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı. U-14 takımı da Fulya'da oynanan karşılaşmada, ilk yarısını 5-0 önde tamamladığı mücadeleyi 6-0 galip bitirmeyi başardı.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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