Vodafone Arena kırmızı beyaz
Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena Cumhuriyet'in 93. yılında kırmızı beyazlı renklerle süslendi. Yapılan özel bir ışıklandırma ile Vodafone Arena tüm 29 Ekim'i kırmızı beyaza bürünerek geçirecek ve İstanbullulara görsel bir şölen sunacak. Konumu ve mimarisi ile dünyanın en güzel statlarından biri olan Vodafone Arena'da dün gece başlayan ışıklandırma bu gece yarısına kadar sürecek.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Vodafone Arena kırmızı beyaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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