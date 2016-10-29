Vodafone Arena kırmızı beyaz

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena Cumhuriyet'in 93. yılında kırmızı beyazlı renklerle süslendi. Yapılan özel bir ışıklandırma ile Vodafone Arena tüm 29 Ekim'i kırmızı beyaza bürünerek geçirecek ve İstanbullulara görsel bir şölen sunacak. Konumu ve mimarisi ile dünyanın en güzel statlarından biri olan Vodafone Arena'da dün gece başlayan ışıklandırma bu gece yarısına kadar sürecek.