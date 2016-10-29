 U21’lerde 1-1 eşitlik – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    U21’lerde 1-1 eşitlik

    U21’lerde 1-1 eşitlik
    Beşiktaş U-21 Takımı, ligin 9. haftasında deplasmanda G.Birliği ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar 1-0 geride tamamlarken; maç Muhammed Enes Durmuş'un uzatma dakikalarda attığı golle 1-1 sona erdi.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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