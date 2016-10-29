U21’lerde 1-1 eşitlik
Beşiktaş U-21 Takımı, ligin 9. haftasında deplasmanda G.Birliği ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar 1-0 geride tamamlarken; maç Muhammed Enes Durmuş'un uzatma dakikalarda attığı golle 1-1 sona erdi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
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normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
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FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
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