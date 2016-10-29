Telaşa gerek yok

5 önemli eksikle Ankara’ya giden ve 2 puan bırakan siyah-beyazlıların yıldızları Quaresma ve Adriano, “İkinci yarıdaki gibi oynarsak hedefe ulaşırız” dediler.

Süper Lig'in 9'uncu haftasının açılış maçında G.Birliği'ne konuk olan Beşiktaş, 1-1'lik skorla başkent deplasmanında altın değerinde 2 puan bıraktı. 5 önemli eksikle (Caner, Atiba, Gökhan İnler, Oğuzhan, Ömer) Ankara'ya giden siyah-beyazlılar, ilk yarısında adeta döküldüğü, ikinci yarıda ise sahanın tek hakimi olduğu maçta hem direkleri geçemedi, hem de sayısız net fırsatı değerlendiremedi. Kara Kartal, İstanbul'a 1 puanla döndü...



Beşiktaş'ta maçın yıldızı Quaresma yaptığı açıklamada, "Dalgın ve uyuşuk başladık. İkinci yarı kazanan takım ruhu ile sahaya çıktık. Telaşlanacak bir şey yok. Lig uzun bir maraton, bu sene de ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Şampiyonluk bu maçlarla kazanılıyor, bu da zor maçlardan bir tanesiydi. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi maçı var. Artık o maça bakacağız. Bugün ilk yarıyı hediye ettik, ikinci yarı iyiydik. İkinci yarıdaki gibi oynamamız ve bundan sonraki maçlara konsantre olmamız lazım" dedi.



Maça sol bekte başlayan, Necip'in sakatlanmasıyla ön liberoya geçen Adriano da "Zor maç oldu. İlk yarı kötüydük. İkinci yarı daha farklıydık. Böyle maçlarda şampiyon olunuyor. Bu maçları geçmen lazım. 2 puan bıraktık. Artık kafamızı kaldırıp, önümüzdeki maça bakmamız lazım. Önümüzdeki hafta, ikinci yarıda oynadığımız gibi oynamalıyız. Ancak böyle başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

