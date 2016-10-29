Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluşa tepki

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından 1-1'lik beraberliğiyle ayrılan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, maç sonunda üzüntüsünü dile getirdi. Güneş, rakibin gol atmadığını golü kendilerinin yediğini belirtirken, Lig TV'ye de sitemde bulundu.

Şenol Güneş'in maç sonunda Lig TV'de yaptığı konuşma şöyle;



"Rakip bize gol atmadı, biz kendimize gol attık. İlk yarıda durgunduk, oyuna giremedik. Ama rakip de bir şey yapmadı. Rakibe zorla gol attık. İkinci yarıda bu kadar istekli oynayıp da bu kadar gol kaçırırsanız puan kaybı kaçınılmaz olur. Oyuncularım adına üzgünüm. Taraftarımız da çok iyi destek oldu. Zemin de kötüydü. Pozisyonlarımız çoktu ama golü bulamadık. Bazen net pozisyonları atamayabilirsiniz. Bugün 2 puan kaybettik, 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Hakemi de rakibi de konuşacak bir şeyimiz yok. Hak ettiğimiz 3 puanı kendi hatamızla kaybettik.

Caner Erkin için çok üzüldük ama bizimle olmayacak. Çok dinamik ve iyi oynayan bir oyuncunun aramızdan ayrılması üzüntü verici. Transfer gündemimiz yok. Elimizdeki oyuncularımız iyi.

Gökhan Töre bizim için de iyi oyuncu. Ayrıldığı zaman üzülmüştük. Transfer dönemi Ocak'ta. Ne olur ne biter o zaman görürüz.

"OBJEKTİF DEĞİLSİNİZ"

Lig TV olarak üzerimize çok geliyorsunuz. Objektif değilsiniz. Lig TV'yi izledim geçen hafta… 3 pozisyon gösterdiniz ama bazı pozisyonları göstermediniz. Cenk Tosun'un penaltı pozisyonunu göstermediniz. Objektif olmadığınız için bunları söyledim."

RİCARDA QUARESMA: DALGIN VE UYUŞUK BAŞLADIK

"Şampiyonluk bu maçlarda kazanılıyor. Deplasmanda oynadığınız zor maçlarla kazanılıyor bu da onlardan bir tanesiydi. İlk yarı rakibe hediye verdik. İkinci yarı iyiydik. Hep ikinci yarıda gibi oynamamız gerekiyor."

"Bazen futbolda böyle şeyler oluyor. Dalgın ve uyuşuk başladık. İkinci yarı kazanan bir takım ruhu ile sahaya çıktık. Bu ligi bu sezon da şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz."