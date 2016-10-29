 Şampiyonlar Ligi Kartal’ı takip ediyor – Fotomaç – 29 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonlar Ligi Kartal’ı takip ediyor

    Şampiyonlar Ligi Kartal’ı takip ediyor
    Beşiktaş ile ilgili sık sık paylaşım yapan Şampiyonlar Ligi hesabı, Beşiktaş'ın istatistiklerini inceliyor. Bu kez, Vodafone Arena görselini paylaşarak "Beşiktaş şubattan itibaren evinde 12 maçta yenilmedi" ifadesi kullanıldı.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlar Ligi Kartal’ı takip ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.