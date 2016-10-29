 Rakip B.Çekmece – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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HEPSİ
    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Rakip B.Çekmece

    Rakip B.Çekmece
    Altyapılar, ligin 8. haftasında B.Çekmece Tepecik ile karşılaşacak. Program: BJK U19-B. Çekmece (Ümraniye – 13.00), BJK U14- B.Çekmece (Fulya– 13.00), BJK U15- B. Çekmece (Fulya– 15.00), YARIN: B. Çekmece-BJK U16 (Tepecik-13.00), B. Çekmece- BJK U17 (Tepecik).
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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