Rakip B.Çekmece
Altyapılar, ligin 8. haftasında B.Çekmece Tepecik ile karşılaşacak. Program: BJK U19-B. Çekmece (Ümraniye – 13.00), BJK U14- B.Çekmece (Fulya– 13.00), BJK U15- B. Çekmece (Fulya– 15.00), YARIN: B. Çekmece-BJK U16 (Tepecik-13.00), B. Çekmece- BJK U17 (Tepecik).
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Rakip B.Çekmece haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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