Quaresma durmuyor Son 7 maçta 5 asist!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, son haftalardaki gol paslarına bir yenisini daha ekledi. Tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi dahil forma giydiği son 7 resmi maçta 5'inci asistini yaptı. Süper Lig'de daha önce G.Saray ve Antalya maçlarında asit yapan Quaresma, ligdeki üçüncü asistini G.Birliği karşılaşmasında yaptı. Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 kazanılan Napoli maçında da 2 asist yaparken; toplam asist sayısını 5'e çıkardı.