Quaresma durmuyor Son 7 maçta 5 asist!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, son haftalardaki gol paslarına bir yenisini daha ekledi. Tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi dahil forma giydiği son 7 resmi maçta 5'inci asistini yaptı. Süper Lig'de daha önce G.Saray ve Antalya maçlarında asit yapan Quaresma, ligdeki üçüncü asistini G.Birliği karşılaşmasında yaptı. Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 kazanılan Napoli maçında da 2 asist yaparken; toplam asist sayısını 5'e çıkardı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
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