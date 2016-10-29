 Quaresma durmuyor Son 7 maçta 5 asist! – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Quaresma durmuyor Son 7 maçta 5 asist!

    Quaresma durmuyor Son 7 maçta 5 asist!
    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, son haftalardaki gol paslarına bir yenisini daha ekledi. Tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi dahil forma giydiği son 7 resmi maçta 5'inci asistini yaptı. Süper Lig'de daha önce G.Saray ve Antalya maçlarında asit yapan Quaresma, ligdeki üçüncü asistini G.Birliği karşılaşmasında yaptı. Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 kazanılan Napoli maçında da 2 asist yaparken; toplam asist sayısını 5'e çıkardı.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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