Necip ve Olcay 11’e

Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında 11'de rotasyona gitti.

Siyah-beyazlı çalıştırıcı kadroya almadığı Atiba'nın yerine orta sahada Necip Uysal'a görev verirken, Aboubakar'ın yerine ise Olcay'ı görevlendirdi. Forvette Cenk Tosun, arkasında Talisca yer aldı. Tolgay, orta sahada Necip'e eşlik etti. Sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte Adriano oynadı.



EKSİKLER ARANDI

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler ve Ömer Şişmanoğlu maç kadrosunda yer almadı. Şenol Güneş, geçen hafta 3-0 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda bulunan Atiba Hutchinson'ı da Ankara'ya getirmezken, Aboubakar'ı ise yedeğe çekti. Kartal eksik oyuncularını çok aradı.