Necip ve Olcay 11’e
Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında 11'de rotasyona gitti.
Siyah-beyazlı çalıştırıcı kadroya almadığı Atiba'nın yerine orta sahada Necip Uysal'a görev verirken, Aboubakar'ın yerine ise Olcay'ı görevlendirdi. Forvette Cenk Tosun, arkasında Talisca yer aldı. Tolgay, orta sahada Necip'e eşlik etti. Sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte Adriano oynadı.
EKSİKLER ARANDI
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler ve Ömer Şişmanoğlu maç kadrosunda yer almadı. Şenol Güneş, geçen hafta 3-0 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda bulunan Atiba Hutchinson'ı da Ankara'ya getirmezken, Aboubakar'ı ise yedeğe çekti. Kartal eksik oyuncularını çok aradı.
EKSİKLER ARANDI
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler ve Ömer Şişmanoğlu maç kadrosunda yer almadı. Şenol Güneş, geçen hafta 3-0 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda bulunan Atiba Hutchinson'ı da Ankara'ya getirmezken, Aboubakar'ı ise yedeğe çekti. Kartal eksik oyuncularını çok aradı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Necip ve Olcay 11’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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