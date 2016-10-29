Necip Uysal'dan kötü haber

Beşiktaş't sakatlık kabusu sürüyor. Siyah-Beyazlı takımda Caner, Talisca ve Aras'ın ardından dün oynanan Gençlerbirliği maçının ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Necip'ten de kötü haber geldi.

Genç futbolcunun arka adalesinde kopma şüphesi olan Necip'in bugün MR'ı çekildi.

Genç futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanacak Napoli ve Süper Lig'de ligde oynanacak olan Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu kaydedildi.