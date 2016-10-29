Necip Uysal'dan kötü haber
Beşiktaş'tan Gençlerbirliği deplasmanında sakatlanan Necip Uysal'dan kötü haber geldi
Beşiktaş't sakatlık kabusu sürüyor. Siyah-Beyazlı takımda Caner, Talisca ve Aras'ın ardından dün oynanan Gençlerbirliği maçının ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Necip'ten de kötü haber geldi.
Genç futbolcunun arka adalesinde kopma şüphesi olan Necip'in bugün MR'ı çekildi.
Genç futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanacak Napoli ve Süper Lig'de ligde oynanacak olan Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu kaydedildi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:26
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 10
Yorum
Sneijder_W Başkan bir yere gidemez. Bırakmayız
- Beşiktaş'a Talisca şoku
Toplam 19
Yorum
Sneijder_W Bahane yok.. Galatasaray'ın şampiyonluğuna gölge düşürmeyin. !!
- Bitnel itiraf etti
Toplam 25
Yorum
tarafsız İlk maçta da Çakır aynısını yapmıştı . maçlar bitiyor liğ bitiyor TFF ve MHK uyuyor bilinçli yada bilinçsiz hakem hataları şampiyonu ve küme düşecek takımları belirliyor. olan Türk futbolu ve takımlara oluyor nasıl hakemlik bir meslek değil kabiliyeti olmayanı sistem ayırmalı.
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