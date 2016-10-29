 Necip Uysal'dan kötü haber – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    'dan kötü haber

    Necip Uysal'dan kötü haber

    Beşiktaş'tan Gençlerbirliği deplasmanında sakatlanan 'dan kötü haber geldi

    Beşiktaş't sakatlık kabusu sürüyor. Siyah-Beyazlı takımda Caner, Talisca ve Aras'ın ardından dün oynanan Gençlerbirliği maçının ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Necip'ten de kötü haber geldi.

    Genç futbolcunun arka adalesinde kopma şüphesi olan Necip'in bugün MR'ı çekildi.

    Genç futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanacak Napoli ve Süper Lig'de ligde oynanacak olan Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu kaydedildi.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:26
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