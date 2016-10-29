Napoli hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman öncesinde Cumhuriyet Bayramı, bayraklı fotoğraf çektirilerek kutlandı. Dünkü maçta oynayan oyuncular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada serbest yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile çalışmaya devam etti. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, minik kale maç yapıldı. Antrenman taktik çalışması ve şut çalışmaları ile sona erdi.



Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.