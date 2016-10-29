Napoli hazırlıkları başladı
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B grubu 4. maçında Napoli ile Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman öncesinde Cumhuriyet Bayramı, bayraklı fotoğraf çektirilerek kutlandı. Dünkü maçta oynayan oyuncular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada serbest yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile çalışmaya devam etti. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, minik kale maç yapıldı. Antrenman taktik çalışması ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:13
- Dev derbi Fener'in
Toplam 18
Yorum
ecolion bu kadroyu kuran sensin hoca yenilgilerin sorumlusu da sensin.geniş bütçeyle kurduğun takıma bak küme düşmesek bari .
- Dev derbi Fener'in
Toplam 18
Yorum
fbx 3 liraya 10 liralık köfte olmaz yeğen adam doğru söylemiş o bütçeyle o kadar. euroliegue i eurocup mı sandınız
- Fabrika hatası
Toplam 5
Yorum
atilla bunu alacagina volkan babacani serdar kirintiliyi al daha iyi bu cok siradan bir kaleci bunun kurtardiklarini bende kurtaririrm
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