Kartal’a yoğun ilgi

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmaya siyah-beyazlı ekibin taraftarları büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Gençlerbirliği taraftarları ise maraton tribününde yerlerini aldı.



STATTA KUŞ UÇURULMADI

Siyah-beyazlı ekibin başkentte Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde alınan olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Maç için stat ve çevresinde 2 bin güvenlik görevlisi görev alırken, taraftarlar da güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.