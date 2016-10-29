 Kartal’a yoğun ilgi – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Kartal’a yoğun ilgi

    Kartal’a yoğun ilgi
    Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmaya siyah-beyazlı ekibin taraftarları büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Gençlerbirliği taraftarları ise maraton tribününde yerlerini aldı.

    STATTA KUŞ UÇURULMADI
    Siyah-beyazlı ekibin başkentte Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde alınan olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Maç için stat ve çevresinde 2 bin güvenlik görevlisi görev alırken, taraftarlar da güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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