Kartal’a yoğun ilgi
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmaya siyah-beyazlı ekibin taraftarları büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Gençlerbirliği taraftarları ise maraton tribününde yerlerini aldı.
STATTA KUŞ UÇURULMADI
Siyah-beyazlı ekibin başkentte Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde alınan olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Maç için stat ve çevresinde 2 bin güvenlik görevlisi görev alırken, taraftarlar da güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.
STATTA KUŞ UÇURULMADI
Siyah-beyazlı ekibin başkentte Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde alınan olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Maç için stat ve çevresinde 2 bin güvenlik görevlisi görev alırken, taraftarlar da güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Kartal’a yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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