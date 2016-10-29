Kartal zirveyi bırakmadı

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla 4. maçından da galip ayrılırken Yeşilgiresun Belediyespor ise 2. yenilgisini aldı.

Yeşilgiresun Belediyespor'un kötü savunmayla başlamasını iyi değerlendiren Beşiktaş Sompo Japan, Clark ve Stimac'ın basketleriyle 4. dakikada 13-0'lık üstünlük yakaladı. Konuk ekip, aynı dakika içinde ilk basketini Mahalbasic ile bulurken, siyah-beyazlı takım, ilk çeyrekte 9 sayılık üstünlük (26-17) yakaladı.

Sert savunmayla maçın 2. çeyreğine başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, Ledo'nun üç sayılık basketiyle 19. dakikada farkı 2 sayıya (39-37) indirdi. Seyircisinin desteğiyle kontrolü elinde tutan Beşiktaş Sompo Japan, Thompson ile bir basket bularak ilk yarıyı 44-40 önde tamamladı.

Beşiktaş Sompo Japan, boyalı alanda sert savunma yapan rakibinin direncini Thompson'ın 3 sayılık basketiyle kırdı. İyi de savunma yapan siyah-beyazlı takım, Strawberry'in sayılarıyla 29. dakikada farkı 18 sayıya (64-46) çıkardığı maçın 3. pediyodunu 64-47 önde geçti.

Siyah-beyazlı takım, farkı 24 sayıya kadar (75-51) çıkardığı karşılaşmayı 77-59 kazandı.

Karşılaşmayı Beşiktaş Futbol Takımı oyuncuları Atiba Hutchinson, Adriano Correia, Marcelo Guedes, Fabricio Agosto Ramirez de izledi. Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Salon: BJK Akatlar Arena

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 20, Muratcan Güler 1, Roll 7, Stimac 14, Clark 18, Strawberry 8, Weems 5, Sertaç Şanlı 2, Şafak Edge 2, Bekir Karlı

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 2, Gill 12, Okben Ulubay 3, Ledo 13, Emircan Koşut 8, Mahalbasic 14, Doğuş Özdemiroğlu 1, Gökhan Şirin 3, Enes Taşkıran 3, Ömer Utku Al