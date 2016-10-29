Kalecinin eli!

Fabri golde büyük hata yaptı. Bir kalecinin ayağı çok iyi olabilir ama önce eli iyi olacak. Eli iyi olursa kadayıf, ayağı iyi olursa kaymak olur. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynayınca 1 gol atabildi.

İçeride oynadığı 5 maç var Gençlerbirliği'nin...

İkisini büyük takımlarla oynadı. Gençler 1-0'dan 1-1'e yakalandılar ama onlar standardında oynadı, kapasiteleri bu. Disiplinli oynamaya çalıştılar. Serdar Gürler'in ayağına tam oturdu pozisyonda, gözüktüğü kadar kolay vuruşlar değildir bunlar. Yere vurduktan sonra üstten auta bile gidebilir.Şenol hoca Beşiktaş uzun süredir oynamayan Olcay, Talisca ve Quaresma üçlüsünün arkasında Tolgay ile Necip ikilisini kullandı.

Necip erken sakatlanınca Adriano'yu onun yerine kaydırıp Tosic'i sol beke çekti. İkinci yarıda ise Marcelo öne çıkıp Adriano'nun tekrar beke dönmesini sağladı.

İki kez sol bek değişti. Bundan da kaynaklı ne Adriano, ne kısa süreli Tosic, ne de sağ bek Gökhan Gönül'den hücum katkısı sağlayabildi.

Şenol Güneş ne kadar önem verirse versin, herkesin aklında belli ki Napoli maçı vardı. Hoca da rotasyon yaptı. Aboubakar'ı formda olmasına rağmen kenarda tuttu. Bir test oldu bu. Beşiktaş vitesi biraz yükseltti, 3-4 tane gol yapabilecek kadar pozisyon buldu. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynadı ikinci yarı ama 1 gol atabildi.



RHODOLFO AĞIRLAŞMIŞ

Fabri kesinlikle hatalı golde. Bir pozisyon çıkardı, bir de İrfan'ın frikiğinde doğru tahminde buldu.

Giray Bulak hoca 1-4-3-3 demek gerekir taktik dizerken der, doğru bir tespit. Ayağı çok iyi diyebilir kalecinin ama önce eli de iyi olacak!

Eli iyi olursa kadayıf, ayağı iyi olursa kaymak olur. Rüştü'nün ayağı nasıldı? Schmeichel'ın nasıldı?

Ayağı iyi olsun ama önce topu da tutsun.

Kalecinin ayağı iyiyse defans oyuncusu güvenir, pas verip geri alır. Bu gol yedirdiği pozisyonda şöyle bir durum yaşandı, Rhodolfo'nun Fabri'yle ilk kez oynamasından kaynaklandı. Uyum çok önemli.... Bazen şöyle şeyler oluyor, sağ ayaklı kalecinin soluna atıyorlar. Zeki defans oyuncusu bunu da düşünerek atandır. Fabri'nin de ayağı çok iyi değil bu arada. Kesinlikle hatalı.

Rhodolfo da bayağı bir ağırlaşmış. Atlet oyuncuyla genç oyuncunun sakatlık dönüşü toparlaması daha kolay olur ama Rhodolfo böyle değil...

Tank gibi şu anda. İkinci yarı toparlamış gibi göründü ama orada da geride karşıladı hep rakipleri.

Son olarak hakem çok temiz maç yönetti. Hataları oldu mu, oldu ama karşılaşma içerisinde olabilecek şeylerdi.



EN İYİ HÜCUMCU

Atiba Beşiktaş'ın en iyi hücumcusu...

Atağa başlamak için ne yapmak gerekir? Topu kazanmak gerekir.

Atiba öyle bir bölgeye hakim ki... 5 tane atmaz Atiba, 8 tane asist de yapmaz ama topun rakipte kalmamasını sağlar.

5 oyuncunun liberoluğunu da yapabilir.

Defansif orta saha demem ben ona, bir an önce topu kazanmasına vesile olan, önde baskı yapmasını sağlayan oyuncu çünkü. O yüzden en iyi hücumcudur. Atiba en kötü ihtimal takımı öne iter, hücum yaptırır. Bekleri de çıkartıyor, dinlendiriyor. Hoca Napoli maçında Gökhan ile Atiba'yı kullanmak için dinlendirmiş olabilir.