Ligde ve Avrupa’da fırtına gibi esen Kartal, dün gece başkent ekibinden çelme yedi. 1-1 biten maçın gollerini Serdar ve Talisca attı. Siyah-beyazlı takımın iki topu direkte patlarken, Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Hopf kurtarışlarıyla Beşiktaş'a galibiyet şansı tanımadı.

Ligde 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere son 4 maçını da kazanan Beşiktaş'ın hızını Gençlerbirliği kesti. Atiba'yı Ankara'ya götürmeyen Şenol Güneş, formda golcü Aboubakar'ı ise yedek soyundurdu. İlk yarıda daha etkili oynayan Gençlerbirliği, 27'nci dakikada kaleci Fabricio'nun büyük hatasını affetmeyen Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ise sahanın mutlak hakimi Beşiktaş'tı.



Siyah-beyazlılar 51'de Talisca'nın kafa golüyle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda Beşiktaş çok önemli fırsatlar bulsa da kaleci Hopf mucizevi kurtarışlarıyla Kartal'a adeta tek başına "dur" dedi. İkinci yarıda G.Birliği'nden Ahmet Oğuz'un ters kafa vuruşunda ve Cenk Tosun'un kafasında top direkten döndü. Beşiktaş, Ankara'da iki puan bıraksa da maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.