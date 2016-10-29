Güneş patladı
“İkinci yarı emeğimizin karşılığını alamadık. Kimsenin haksız olarak lehimize çalıştığını düşünmüyorum. Bizim pozisyonlar gösterilmiyor”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından sert açıklamalar yaptı. KTecrübeli hoca, "Rakip bize gol atmadı, biz kendi kendimize gol attık. Pozisyon yokken gol pozisyonu verdik. İlk yarı biz durgunduk ama rakipte de bir şey yoktu. Rakibin atmak istemediği golü biz attırdık. İkinci yarı bu kadar pozisyon bulup golleri kaçırırsak, puan kaybederiz. İkinci yarı hem oyun üstünlüğümüz hem de pozisyonlarımız vardı. Bazen düşündüğümüz net pozisyonları atamazsınız. Attığımız golden daha kolaylarını kaçırdık" dedi. Güneş, 3 puanı hak ettiklerini ancak kendi hatalarıyla kaybettiklerini vurgularken, geçen hafta kazandıkları Antalyaspor maçıyla ilgili yorumlara sitemde bulundu: "Kimsenin haksız olarak lehimize çalıştığını düşünmüyorum. Hakemler için diyorum, rakipler için söylenecek bir şey yok.
GÖKHAN'DA KIRIK VAR!
Maçtan önce sakatlarımız var. Gökhan ayak tarak kemiği kırıldığı için oynayamıyor. Biz hakemleri baskı altına almak istemediğimiz için bunları konuşmuyoruz. Ama üstümüze olumsuz geliniyor. Geçen 3 tane aleyhimize pozisyon var. Bizim pozisyonlar hiç gösterilmiyor. Rakip takım antrenörü hakemi kullandı, gündem yaptı."
TRANSFERİN ZAMANI DEĞİL
Şenol Güneş, transferin şu an gündemlerinde olmadığını da belirterek, "Caner Erkin için üzüldük ama yerine oynayan arkadaşlarımız boşluğunu kapatmak için elinden geleni yaparlar. Şu anda Caner'in transferi gündemimizde yok. Gökhan Töre de şu an gündemimizde olacak bir oyuncu değil. Ocak ayında bakacağız. Kim gelir kim gelir onu şimdiden bilemeyiz" ifadelerini kullandı.
GÖKHAN'DA KIRIK VAR!
Maçtan önce sakatlarımız var. Gökhan ayak tarak kemiği kırıldığı için oynayamıyor. Biz hakemleri baskı altına almak istemediğimiz için bunları konuşmuyoruz. Ama üstümüze olumsuz geliniyor. Geçen 3 tane aleyhimize pozisyon var. Bizim pozisyonlar hiç gösterilmiyor. Rakip takım antrenörü hakemi kullandı, gündem yaptı."
TRANSFERİN ZAMANI DEĞİL
Şenol Güneş, transferin şu an gündemlerinde olmadığını da belirterek, "Caner Erkin için üzüldük ama yerine oynayan arkadaşlarımız boşluğunu kapatmak için elinden geleni yaparlar. Şu anda Caner'in transferi gündemimizde yok. Gökhan Töre de şu an gündemimizde olacak bir oyuncu değil. Ocak ayında bakacağız. Kim gelir kim gelir onu şimdiden bilemeyiz" ifadelerini kullandı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Güneş patladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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