Fikret Orman'dan Talisca ve Aras'a ziyaret

Fikret Orman, Talisca ve Aras'ı ameliyat oldukları Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Sarper Çetinkaya'dan bilgi aldı.

Siyah-beyazlı futbolcular Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Ricardo Quaresma da takım arkadaşlarını hastanede yalnız bırakmayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.