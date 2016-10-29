Fikret Orman'dan Talisca ve Aras'a ziyaret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle ameliyat edilen futbolcuları Anderson Talisca ve Aras Özbiliz'i ziyaret etti.
Fikret Orman, Talisca ve Aras'ı ameliyat oldukları Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Sarper Çetinkaya'dan bilgi aldı.
Siyah-beyazlı futbolcular Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Ricardo Quaresma da takım arkadaşlarını hastanede yalnız bırakmayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:04
- Güneş patladı
Toplam 24
Yorum
BJK 1903 tabi gs liler hakli beyler hakem isleri fener ve gs isi besiktasa kiyak yapan hakem yok beyler gördük bize hakem kiyagi yok son saniye penaltinla aldigimiz mac yok ama gs cok fb cok yada frikik den yani gs cenesini kapatsin bence sizide görecegiz bir musela ve burma sakatlaninca :) atin havanizi ama hala gerimizdesiniz.
- Bitnel itiraf etti
Toplam 29
Yorum
manuel Turkiyede sike TFF ve daha ust kademelerce yapilmaktadir
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 3
Yorum
Böyle Gitmez! GS'nin hala bir sistemi yok, nasıl gol atacağı belli değil. Bu Riekerink'le şampiyonluk hayal. GS Adanaspor gibi zayıf bir takımı zor geçiyorsa, işi çok zor.
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