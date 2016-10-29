 Fikret Orman'dan Talisca ve Aras'a ziyaret – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    'dan ve Aras'a ziyaret

    Fikret Orman'dan Talisca ve Aras'a ziyaret

    Beşiktaş Kulübü Başkanı , geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle ameliyat edilen futbolcuları Anderson ve 'i ziyaret etti.

    , ve Aras'ı ameliyat oldukları Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Sarper Çetinkaya'dan bilgi aldı.

    Siyah-beyazlı futbolcular Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Ricardo Quaresma da takım arkadaşlarını hastanede yalnız bırakmayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:04
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