Fabrika hatası

Beşiktaş'ta formayı kaptıktan sonra Tolga Zengin'in önüne geçendeplasmanında öyle bir hata yaptı ki saç baş yoldurdu. Karşılaşmanın 26. dakikasında savunma arkasına atılan topta kalesini gereksiz yere terk eden İspanyol file bekçisi takım arkadaşıile çarpıştı.Ardındantopu kontrol edp aşırtma bir vuruşla ağlara gönderdi. Rhodolfo'nun rakibe doğru koştuğunu görmesine rağmen pozisyona müdahale etmeye çalışan 29 yaşındaki file bekçisi, böyleceçarpıp takım arkadaşını da oyundan düşürdü.Bu gol akıllara geçen sezon ligin ilk yarısında oynananderbisini getirdi. Kartal, o maçta dakalesini terk etmesi sonucu Sneijder'in golüyle geriye düşmüştü. Fabri- CİO, bu hatayı yapsa daiçin hayati kurtarışlarda da bulundu. 34. dakikadasağ çaprazdan şutunu tam köşeden kornere çelen tecrübeli eldiven, 64. dakikada ise'ın frikiğini çıkardı.