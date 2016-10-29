Fabrika hatası
Yaptığı kurtarışlarla taraftarın sevgisini kazanan Fabri, bu kez yaktı İspanyol, kalesini gereksiz terk etti. Kartal evlere şenlik bir gol yedi.
Beşiktaş'ta formayı kaptıktan sonra Tolga Zengin'in önüne geçen Fabricio, Gençlerbirliği deplasmanında öyle bir hata yaptı ki saç baş yoldurdu. Karşılaşmanın 26. dakikasında savunma arkasına atılan topta kalesini gereksiz yere terk eden İspanyol file bekçisi takım arkadaşı Rhodolfo ile çarpıştı.
Ardından Serdar Gürler topu kontrol edp aşırtma bir vuruşla ağlara gönderdi. Rhodolfo'nun rakibe doğru koştuğunu görmesine rağmen pozisyona müdahale etmeye çalışan 29 yaşındaki file bekçisi, böylece Rholdolfo'ya çarpıp takım arkadaşını da oyundan düşürdü.
Bu gol akıllara geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisini getirdi. Kartal, o maçta da Günay'ın kalesini terk etmesi sonucu Sneijder'in golüyle geriye düşmüştü. Fabri- CİO, bu hatayı yapsa da Kartal için hayati kurtarışlarda da bulundu. 34. dakikada Landel'in sağ çaprazdan şutunu tam köşeden kornere çelen tecrübeli eldiven, 64. dakikada ise İrfan Can'ın frikiğini çıkardı.
Ardından Serdar Gürler topu kontrol edp aşırtma bir vuruşla ağlara gönderdi. Rhodolfo'nun rakibe doğru koştuğunu görmesine rağmen pozisyona müdahale etmeye çalışan 29 yaşındaki file bekçisi, böylece Rholdolfo'ya çarpıp takım arkadaşını da oyundan düşürdü.
Bu gol akıllara geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisini getirdi. Kartal, o maçta da Günay'ın kalesini terk etmesi sonucu Sneijder'in golüyle geriye düşmüştü. Fabri- CİO, bu hatayı yapsa da Kartal için hayati kurtarışlarda da bulundu. 34. dakikada Landel'in sağ çaprazdan şutunu tam köşeden kornere çelen tecrübeli eldiven, 64. dakikada ise İrfan Can'ın frikiğini çıkardı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Fabrika hatası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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