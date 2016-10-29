En iyisi Ramazan

Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Beşiktaş Mogaz'dan Ramazan Döne oldu. Döne, Beşiktaş'ın D Grubu 5. maçında Danimarka'nın Holstebro takımını 36-27 yendiği maçta 8 golle oynamıştı.