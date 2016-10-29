 En iyisi Ramazan – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    En iyisi Ramazan

    En iyisi Ramazan
    Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Beşiktaş Mogaz'dan Ramazan Döne oldu. Döne, Beşiktaş'ın D Grubu 5. maçında Danimarka'nın Holstebro takımını 36-27 yendiği maçta 8 golle oynamıştı.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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