Bu tam atmasyon

Beşiktaş’ta moda rotasyon. Ne rotasyonu bu atmasyon, patatasyon. Ronaldo, Messi neden rotasyona girmiyor.

Türkiye'de büyük takımlarda son moda rotasyon... Aslında bunun karşılığı atmasyon!..

Herkes bir şey tutturmuş gidiyor; rotasyon da rotasyon. Yahu arkadaşlar neyin rotasyonu! Futbolcu çok yoruluyormuş, rotasyona giriyormuş... Tonla para veriyorsunuz bu topçulara, neyin rotasyonu?



FUTBOL UKALASI

O zaman döndürelim Şenol Güneş'i de rotasyona sokalım. Mesela Şenol Güneş'in yardımcısı rotasyon yapsın. Hani Şenol Güneş çok çalışıyor ya beyni, fiziği. Yardımcısı çıksın rotasyon yapsın. Arkadaşlar bu rotasyonla motasyonla milleti uyutmayın.

Bu kadar para vereceğim, rotasyona sokacağım. Siz dalga mı geçiyorsunuz ya! Sanki bana Dünya Kupası finali oynuyorlar üst üste iki maç. Bir de futbolcuları havaya sokuyorlar.



Dün gece bir maç seyrettik.

Beşiktaş kalecisi Fabri iyi kaleci mi iyi kaleci, ama ukala.

Sana ne kardeşim iki kişi düello ediyorlar 30 metrede sen onların arasına girmeye kalkıyorsun. Kaza kurşunuyla yaralanıyorsun, Beşiktaş golü yiyor. Fabri'nin yaptığı futbol ukalalığı.

Hani ben bu işi iyi yapıyorum. Sen iyi yaparsan, sana da iyi yaparlar. Peki Gençlerbirliği'nin başka pozisyonu var mı? Bir tane daha. O pozisyon da Beşiktaş'ın hediyesi. Peki dönelim Beşiktaş maçı kazanır mıydı? Kazanırdı.



CENK'İN HIRSI YOK

Şansı yaver gitmemiş, geçiniz onu beyler. Şu çok net Cenk çok iyi çocuk, yakışıklı, görünüşü iyi. Peki geçen sene Gomez'in yedeğiydi tamam. Bu sene de bir adam geldi Aboubakar diye Hadi Gomez'in yedeği oldun, Aboubakar'ın da yedeği olmaya adaysın. Kardeşim sen "Ben ne Gomez'i tanırım ne Aboubakar'ı" diyebiliyor musun?" Futbol şahsiyetini, kişiliğini özellikle de futbol isyanını koyabildin mi bu iki adama karşı? Hayır. Sen hâlâ "Gomez olur ben de olur. Aboubakar olur ben de olurum" der gibisin.

İsyanın yok. Futbolcu isyan eder ama bunu sahada gösterir.



Sonuç şu: Rotasyon, rotasyon, motasyon, patatasyon. Şenol Güneş'in 2 aydır sistemi. O zaman bu Ronaldo, Messi herhalde uzaydan geldiler. Onlarda ne rotasyon var ne patatasyon. Rotasyona varım ama nasıl? Önce esas takımımı çıkarırım, operasyonu bitiririm. Sonra rotasyon yaparım. Yani ana fikir şu: Önce operasyon, sonra rotasyon. Bunu da yapamazsan olursun imitasyon.



GÖKHAN'I KİM ALDI!

Benim dikkatimi bir şey daha çekiyor.

Dakika 87 tabela kalkıyor. Ben diyorum ki: Hücuma destek birisi olacak herhalde" Gökhan Gönül çıkıyor, Andreas Beck giriyor. Bu şunu gösterir, bu Gökhan Gönül'ü kim aldı kardeşim!

Ben istemedim.

Gökhan Gönül sakatlanıp bacağını tutsa tamam. Ama Gökhan Gönül bacağını da tutsa ben Gökhan Gönül'ü çıkarırsam hücuma yatkın bir oyuncu sokarım. Giren adamın adı üstünde Beck. Almanmış bizi ilgilendirmez ama bek. Peki hakem nasıldı? Motivasyon.

Yani iyi. Hepinize hayırlı günler.