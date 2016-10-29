Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmiyor

Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacak siyah-beyazlı takım, son iki haftada önemli oyuncularını ciddi sakatlıklardan dolayı kaybetti. Ligin 8. haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada Caner Erkin'i kaybeden Beşiktaş, 9. haftada ise Gençlerbirliği ile yapılan karşılaşmada Anderson Talisca'nın ayağının kırılmasıyla şok yaşadı.

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan şokların ilki Caner Erkin'in sakatlığıyla oldu. Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 70. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, 7 dakika sonra rakip ceza alanı içinde yerde kaldı. İlk müdahalesi sahada yapılan Caner Erkin'in, kontroller sonrası aşil tendonu koptuğu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Son haftaların golcü oyuncusu Talisca'da kırık

Beşiktaş, Caner'in ardından ikinci büyük şoku Jose Sosa'nın yerine transfer edilen ve attığı gollerle dikkati çeken Anderson Talisca'nın, Gençlerbirliği maçının ardından sakatlanmasıyla yaşadı.

Maçta takımının tek golünü atan ve 90 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncunun ters basması sonucunda sağ ayak 5. tarak kemiğinde (metatars) kırık tespit edildiği bildirildi.

Oğuzhan Özyakup 35 gündür oynamıyor

Yoğun bir temponun içinde olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda grup mücadelesinin başlamasıyla maç takvimi yoğunlaşacak Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup da sakatlığı nedeniyle 35 gündür forma giyemedi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'la yaptığı ve 2-2 berabere kaldığı derbi maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sol ayak bileğinde ödem tespit edilmişti.

Sakatlığının ardından fiziksel açıdan toparlamaya çalışan Oğuzhan, bu süreçte 4 lig ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırdı.

Aras Özbiliz de omzundan sakatlandı

Geçen sezon transfer edilen ve bu sezon fazla oynama fırsatı bulamayan Aras Özbiliz'in ise omzunun çıktığı ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Adriano Correia ile Gökhan Gönül, yaşadıkları ufak tefek sakatlıklar nedeniyle bazı maçlarda oynayamamıştı.

Geçen sezon da ciddi sakatlıklar yaşandı

Beşiktaş'ta geçen sezon da ciddi sakatlıklar yaşandı.

Siyah-beyazlı takımın geçen sezon başında Almanya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları sırasında Tolgay Arslan, sol diz ön çapraz bağının kopması nedeniyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı. Tolgay, yaşadığı şansızlık sonrası ancak sezonun son bölümünde takıma dahil olabilmişti.

Beşiktaş'ta ikinci büyük sakatlık 20. haftada Gaziantepspor ile oynanan karşılaşmada meydana geldi. Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Luiz Rhodolfo, sağ diz ön çapraz bağının kopmasıyla sezonu kapatmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte, Veli Kavlak da omzunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süredir forma giymiyor.

Şenol Güneş yine arayışa girecek

Yoğun tempo içinde kritik sakatlıkların yaşanması sonrası teknik direktör Şenol Güneş'in arayışa girmesi bekleniyor.

Caner Erkin'in sakatlanmasıyla Adriano Correia'yı bu bölgede daha sık kullanması beklenen tecrübeli çalıştırıcının elinde ikinci alternatif olarak savunmanın göbeğinde başarıyla oynayan ancak sol bekte de görev alabilecek Dusko Tosic bulunuyor.

Tecrübeli teknik adam, Talisca'nın yokluğunda da farklı arayışlara girecek. Üst üste maç yapmaktan dolayı sürekli rotasyon yapan Güneş, Oğuzhan Özyakup'un oynayacak seviyeye gelmesiyle hücuma dönük orta saha bölgesinde eli biraz olsun rahatlayacak.