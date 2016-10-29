Beşiktaş'ta neler oluyor?

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcusu Aras Özbiliz'in bugün yapılan antrenmanda sağ omzu çıktı. Özbiliz, sahalardan yaklaşık 2 ay uzak kalacak.



Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Futbolcumuz Aras Özbiliz'in takımımızın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda sağ omzu çıktı. MR tetkiki sonucu sağ omzunda 'Bankart Lezyonu' tespit edilen oyuncumuz, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek."



Beşiktaş'ta daha öncede Gökhan İnler, Caner Erkin, Necip Uysal ve Anderson Talisca sakatlanmıştı.



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