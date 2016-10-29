Beşiktaş'ta neler oluyor?
Aras Özbiliz'in sabah gerçekleştirilen antrenmanda sağ omzu çıktı.
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcusu Aras Özbiliz'in bugün yapılan antrenmanda sağ omzu çıktı. Özbiliz, sahalardan yaklaşık 2 ay uzak kalacak.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Aras Özbiliz'in takımımızın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda sağ omzu çıktı. MR tetkiki sonucu sağ omzunda 'Bankart Lezyonu' tespit edilen oyuncumuz, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek."
Beşiktaş'ta daha öncede Gökhan İnler, Caner Erkin, Necip Uysal ve Anderson Talisca sakatlanmıştı.
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- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:52
- Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmiyor
Toplam 1
Yorum
Hakan Şenol hoca alt yapıdan bir forvet çıkarsa cenkten fazla gol atar nedir bu kaçan goller karşı karşıya pas veriyor başka zaman olmayacak yerden şut çeker.. Cenk artık geçen seneki gibi yedekten destek versin
- "Avrupa Ligi kupasını vaat ediyoruz"
Toplam 2
Yorum
bursa Kaptanmi ?! 5DK Bile Oyantmiyor Obradovic BU ADAMI
- Beşiktaş'ta neler oluyor?
Toplam 2
Yorum
Semih Bu ne ya başkan takımı komple okut nazara geldik başka birşey değil nazar
Beşiktaş'ta neler oluyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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