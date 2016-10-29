 Beşiktaş’ta 3 kaptan – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Beşiktaş’ta 3 kaptan

    Beşiktaş’ta 3 kaptan
    Beşiktaş'ta kaptanlık pazubandı dün üç kez el değiştirdi. Siyah-beyazlılarda sahaya kaptan olarak çıkan Necip Uysal, sakatlanarak oyundan çıkınca pazubandı Olcay taktı. Olcay da Şenol Güneş tarafından 46'da oyundan alınınca pazubant Quaresma'nın koluna geçti.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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