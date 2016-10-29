Beşiktaş’ta 3 kaptan

Beşiktaş'ta kaptanlık pazubandı dün üç kez el değiştirdi. Siyah-beyazlılarda sahaya kaptan olarak çıkan Necip Uysal, sakatlanarak oyundan çıkınca pazubandı Olcay taktı. Olcay da Şenol Güneş tarafından 46'da oyundan alınınca pazubant Quaresma'nın koluna geçti.