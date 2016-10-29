 Beşiktaş'a Talisca şoku – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Beşiktaş'a Talisca şoku

    Beşiktaş'a Talisca şoku

    Brezilyalı futbolcunun Gençlerbirliği maçında sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı.

    Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği maçında 90 dakika sahada kalan Talisca'nın ayağını ters basması sonucunda sağ ayak 5. tarak kemiğinde (metatars) kırık tespit edildiği belirtildi.

    Talisca'nın bugün kulüp doktoru Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edileceği ifade edildi.Talisca'nın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

    Beşiktaş, geçen hafta Antalyaspor maçında aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Caner Erkin'den sonra bir ciddi sakatlıkla daha karşılaştı.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:27
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