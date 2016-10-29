Beşiktaş'a Talisca şoku
Brezilyalı futbolcunun Gençlerbirliği maçında sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği maçında 90 dakika sahada kalan Talisca'nın ayağını ters basması sonucunda sağ ayak 5. tarak kemiğinde (metatars) kırık tespit edildiği belirtildi.
Talisca'nın bugün kulüp doktoru Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edileceği ifade edildi.Talisca'nın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.
Beşiktaş, geçen hafta Antalyaspor maçında aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Caner Erkin'den sonra bir ciddi sakatlıkla daha karşılaştı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:27
- Dev derbi Fener'in
Toplam 18
Yorum
ecolion bu kadroyu kuran sensin hoca yenilgilerin sorumlusu da sensin.geniş bütçeyle kurduğun takıma bak küme düşmesek bari .
- Dev derbi Fener'in
Toplam 18
Yorum
fbx 3 liraya 10 liralık köfte olmaz yeğen adam doğru söylemiş o bütçeyle o kadar. euroliegue i eurocup mı sandınız
- Fabrika hatası
Toplam 5
Yorum
atilla bunu alacagina volkan babacani serdar kirintiliyi al daha iyi bu cok siradan bir kaleci bunun kurtardiklarini bende kurtaririrm
Beşiktaş'a Talisca şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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