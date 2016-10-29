Başkan düğünde

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetici Emre Kocadağ'ın 17 Temmuz'da darbe girişimi nedeniyle ertelenen düğününde şahitlik yaptığı için takımı Ankara'da yalnız bıraktı. Başkan Orman, dünkü karşılaşmayı televizyondan takip etti.