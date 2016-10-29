 Başkan düğünde – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Başkan düğünde

    Başkan düğünde
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetici Emre Kocadağ'ın 17 Temmuz'da darbe girişimi nedeniyle ertelenen düğününde şahitlik yaptığı için takımı Ankara'da yalnız bıraktı. Başkan Orman, dünkü karşılaşmayı televizyondan takip etti.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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