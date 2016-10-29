Atiba olmayınca pas trafiği aksıyor
Gençlerbirliği karşısına Kanadalı yıldız Atiba'dan yoksun çıkan Beşiktaş, dün akşam Ankara 19 Mayıs Stadı'nda sezonun en kötü pas performansını sergiledi.
Rekortmen pasörün, 1 Kasım Salı günü Vodafone Arena'da oynanacak Napoli maçı için dinlendirildiği mücadelede takım 530 pas ve 416 başarılı pas yaparken, her iki değer de sezonun en kötüsü oldu. Siyah-beyazlılar toplam 114 hatalı pas yaparken, bu değer de sezonun en kötülerinden birisi durumunda.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
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FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Atiba olmayınca pas trafiği aksıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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