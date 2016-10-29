 Atiba olmayınca pas trafiği aksıyor – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Atiba olmayınca pas trafiği aksıyor

    Atiba olmayınca pas trafiği aksıyor

    Gençlerbirliği karşısına Kanadalı yıldız Atiba'dan yoksun çıkan Beşiktaş, dün akşam Ankara 19 Mayıs Stadı'nda sezonun en kötü pas performansını sergiledi.

    Rekortmen pasörün, 1 Kasım Salı günü Vodafone Arena'da oynanacak Napoli maçı için dinlendirildiği mücadelede takım 530 pas ve 416 başarılı pas yaparken, her iki değer de sezonun en kötüsü oldu. Siyah-beyazlılar toplam 114 hatalı pas yaparken, bu değer de sezonun en kötülerinden birisi durumunda.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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