Atiba olmayınca pas trafiği aksıyor

Gençlerbirliği karşısına Kanadalı yıldız Atiba'dan yoksun çıkan Beşiktaş, dün akşam Ankara 19 Mayıs Stadı'nda sezonun en kötü pas performansını sergiledi.

Rekortmen pasörün, 1 Kasım Salı günü Vodafone Arena'da oynanacak Napoli maçı için dinlendirildiği mücadelede takım 530 pas ve 416 başarılı pas yaparken, her iki değer de sezonun en kötüsü oldu. Siyah-beyazlılar toplam 114 hatalı pas yaparken, bu değer de sezonun en kötülerinden birisi durumunda.