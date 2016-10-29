 Anderson Talisca’nın 5’inci golü Gençler’e – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Anderson Talisca’nın 5’inci golü Gençler’e

    Anderson Talisca’nın 5’inci golü Gençler’e
    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu sezon siyah-beyazlı formayla 5'inci resmi golünü G.Birliği filelerine yolladı. Daha önce Süper Lig'de Akhisar ve Antalya (2) maçlarında rakip fileleri havalandıran Talisca, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında da bir gol atmıştı. Dün de G.Birliği maçında attığı golle takımına 1 puanı getiren Talisca; 9 resmi maçta toplam 5 gol atarken, 1 de asisti (Karabük) bulunuyor.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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