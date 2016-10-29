Anderson Talisca’nın 5’inci golü Gençler’e
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu sezon siyah-beyazlı formayla 5'inci resmi golünü G.Birliği filelerine yolladı. Daha önce Süper Lig'de Akhisar ve Antalya (2) maçlarında rakip fileleri havalandıran Talisca, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında da bir gol atmıştı. Dün de G.Birliği maçında attığı golle takımına 1 puanı getiren Talisca; 9 resmi maçta toplam 5 gol atarken, 1 de asisti (Karabük) bulunuyor.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Anderson Talisca’nın 5’inci golü Gençler’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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