Ağır fatura

Geçen hafta Caner Erkan'ı kaybedendün 3 şok daha birden yaşadı. Ankara'da iki puan bırakan, ayrıca Necip'in sakatlığı ve'in cezalı duruma düşmesi ile sarsıldı.ve'ın yokluğunda 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 13. dakikada pas attığı bir pozisyonda arka adalesinden sakatlandı. Kendisini yere bırakan Necip'in yerine oyunadahil oldu.Bu oyuncuyu savunmaya çeken teknik direktör, Tosic'i sol beke, Adriano'yu da ön liberoya aldı. İkinci yarıda'ın yerine'ı alıp forveti ikileyen, Marcelo'yu ön liberoda oynatıp,'yu tekrar sol beke çekti.'in durumu çekilecek olan MR sonrası netleşecek.Necip sonrası Tosic'in sakı kart görmesi talihsiz gecenin tuzu biberi oldu. Beşiktaşlırakibine yaptığı sert faul sonrası gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sırp yıldız, gelecek cumartesi günü'da Trabzon'a karşı forma giyemeyecek. Tosic, gelecek hafta oynayamayacak olması ile ilgili, "Gerçekten çok üzgünüm. Ancak benim yokluğumu arkadaşlarım hissettirmeyecektir. Ben de daha dikkatli olacağım" diye konuştu.