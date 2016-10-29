 Ağır fatura – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Ağır fatura

    Ağır fatura

    G.Birliği’ne puan kaptıran Beşiktaş, 13. dakikada Necip’in sakatlanarak çıkması ve Tosic’in gelecek haftaki Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşmesi ile İstanbul’a yaralı döndü.

    Geçen hafta Caner Erkan'ı kaybeden Beşiktaş dün 3 şok daha birden yaşadı. Ankara'da iki puan bırakan Kara Kartal, ayrıca Necip'in sakatlığı ve Tosic'in cezalı duruma düşmesi ile sarsıldı. Atiba ve Gökhan'ın yokluğunda 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu Necip Uysal, 13. dakikada pas attığı bir pozisyonda arka adalesinden sakatlandı. Kendisini yere bırakan Necip'in yerine oyuna Rhodolfo dahil oldu.

    KURGUYU DEĞİŞTİRDİ
    Bu oyuncuyu savunmaya çeken teknik direktör Şenol Güneş, Tosic'i sol beke, Adriano'yu da ön liberoya aldı. İkinci yarıda Olcay'ın yerine Aboubakar'ı alıp forveti ikileyen Güneş, Marcelo'yu ön liberoda oynatıp, Adriano'yu tekrar sol beke çekti. Necip'in durumu çekilecek olan MR sonrası netleşecek.



    TRABZON'A KARŞI YOK
    Necip sonrası Tosic'in sakı kart görmesi talihsiz gecenin tuzu biberi oldu. Beşiktaşlı Tosic rakibine yaptığı sert faul sonrası gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sırp yıldız, gelecek cumartesi günü Vodafone Arena'da Trabzon'a karşı forma giyemeyecek. Tosic, gelecek hafta oynayamayacak olması ile ilgili, "Gerçekten çok üzgünüm. Ancak benim yokluğumu arkadaşlarım hissettirmeyecektir. Ben de daha dikkatli olacağım" diye konuştu.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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