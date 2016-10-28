 Şenol Güneş’ten Erdöl’e ziyaret – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    ’ten Erdöl’e ziyaret

    Şenol Güneş’ten Erdöl’e ziyaret

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü 'ü makamında ziyaret etti.

    'in başarıları ile iftihar ettiklerini dile getiren Rektör Erdöl, "Trabzonumuz'un Türk futboluna kazandırdığı hocamız hem Trabzonspor'umuz hem A Milli Takımımız ve son olarak da Beşiktaş'taki başarıları ile göğsümüzü kabartmaktadır. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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