Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 9. hafta mücadelesinde son şampiyon Beşiktaş, Ankara'da Gençlerbirliğine konuk oluyor. Ankara 19 Mayis Stadı'nda oynanan mücadelenin 29. dakikasında Dusko Tosic, Ahmet Oğuz'a arkadan yaptığı faul sonrası sarı kart ile cezalandırıldı. Tosic gördüğü bu kart ile cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak olan Trabzonspor mücadelesinde oynayamayacak.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sergen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
Reis Bu adam hep sallıyor yani kaale bile almıyorum
- Canlı | Gençlerbirliği - Beşiktaş
Toplam 7
Yorum
hayır Gençler Birliği yener
- Canlı | Gençlerbirliği - Beşiktaş
Toplam 7
Yorum
FB Bjk li kardeşlerim , bu gençler her zaman Gs ye yatar ve yatmıştır.Gençlerbirliği Gs maç sonuçlarına bakın son 10 senede...
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