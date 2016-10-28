 Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü! – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!

    Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 9. hafta mücadelesinde son şampiyon Beşiktaş, Ankara'da Gençlerbirliğine konuk oluyor. Ankara 19 Mayis Stadı'nda oynanan mücadelenin 29. dakikasında Dusko Tosic, Ahmet Oğuz'a arkadan yaptığı faul sonrası sarı kart ile cezalandırıldı. Tosic gördüğü bu kart ile cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak olan Trabzonspor mücadelesinde oynayamayacak.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:17
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