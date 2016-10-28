Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Ramazan Döne
EHF Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Beşiktaş Mogaz'ın tecrübeli hentbolcusu Ramazan Döne seçildi
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen EHF Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Beşiktaş Mogaz'dan Ramazan Döne oldu.
Organizasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Mogaz'ın sağ oyun kurucusu Ramazan Döne, EHF Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
Ramazan Döne, Beşiktaş Mogaz'ın D Grubu 5. maçında Danimarka'nın TTH Holstebro takımını 36-27 yendiği maçta 8 golle oynamıştı. Bu performansıyla haftanın oyuncusu adayları arasına giren 35 yaşındaki hentbolcu, oyların yüzde 61'ini alarak ödüle layık görüldü.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:33
- Olcan’da kriz
Toplam 3
Yorum
selahattin yıldız kayseri adam haklı bir sabriye verdiğiniz değeri olcana vermediniz adam cok iyidi bence mücadele ediyordu.vefa olsaydı fener maçında golden sonra armayı öpmesi yeter ayıp size bir galatasaray taraftarı olarak son kurusuna kadar al.helal olsun
- Yüzyılın itirafı
Toplam 22
Yorum
Tu,ts,ak Bu ligde futbol mu var da hakeme bir sey diyelim. Onceden alinan kararlarin sahada tatbik edilmesinden ibaret bizde futbol. Izlemiyorum 2 sezon oldu ve kalbim kafam bedenim ruhum rahat.
- Geri dönmek istiyorum
Toplam 9
Yorum
Savas Ne oldu tutunamadinmi orda.
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