 Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Ramazan Döne – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu

    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Ramazan Döne

    EHF Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Beşiktaş Mogaz'ın tecrübeli hentbolcusu seçildi

    Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen EHF Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Beşiktaş Mogaz'dan oldu.

    Organizasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Mogaz'ın sağ oyun kurucusu Ramazan Döne, EHF Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

    Ramazan Döne, Beşiktaş Mogaz'ın D Grubu 5. maçında Danimarka'nın TTH Holstebro takımını 36-27 yendiği maçta 8 golle oynamıştı. Bu performansıyla haftanın oyuncusu adayları arasına giren 35 yaşındaki hentbolcu, oyların yüzde 61'ini alarak ödüle layık görüldü.

    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:33
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