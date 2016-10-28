 Napoli ve Trabzon maçları öncesi bir sakatlık daha – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Napoli ve Trabzon maçları öncesi bir sakatlık daha

    Napoli ve Trabzon maçları öncesi bir sakatlık daha

    Atiba Hutchinson'un yokluğunda orta sahada forma şansı bulan Necip Uysal, arka adelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği maçına devam edemedi.

    Siyah-beyazlıların sakatlık kabusu devam ediyor. Caner Erkin'in sezonu kapatmasıyla sarsılan Şenol Güneş'e bir kötü haber de Necip Uysal'dan geldi.

    Tecrübeli teknik adamın Atiba Hutchinson'un yerine görev verdiği Necip, Gençlerbirliği maçında sakatlandı. Arka adelesini tutan orta saha oyuncusu kenara değişiklik işareti yaptı.

    Necip Uysal 15. dakikada yerini Rhodolfo'ya bıraktı.

    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:07
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