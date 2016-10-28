Kartal Başkentte 'üzüldü'

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Ankara'da G.Birliği'ne konuk oldu. Ligde son 3 maçını kazanan ve averajla ikinci sırada bulunan siyah-beyazlılar, Başkent temsilcisine takıldı.

Maçta gol perdesini 27. dakikada Serdar Gürler araladı. Beşiktaş bu gole 51'de Talisca ile cevap verdi.

İkinci yarıda gol kaçırma rekoru kıran siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 21'e çıkardı ancak zirve yarışında kritik 2 puan kaybı yaşadı.





KARTAL YENİK DURUMA DÜŞTÜ

27. dakikada Gençlerbirliği, kaleci Fabri'nin büyük hatasından iyi faydalanarak öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin orta sahadan attığı uzun topta kalesini terk eden kaleci Fabricio, Rhodolfo ile çarpıştı. Yaşanan anlaşmazlıkta, topu ceza yayı gerisinde kontrol eden Serdar Gürler, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

TALISCA İYİ YÜKSELDİ

51'de skora denge geldi Beşiktaş ilk isabetli şıtında golü buldu Başkent'te. Quaresma'nın sol ayakla kestiği ortada Gençlerbirliği defansının üzerinden kafa vuruşunu yapan Talisca topu ağlara göndermeyi başardı. Geçen hafta Antalyaspor karşısında 2 gol atan Brezilyalı, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

CENK TOSUN'A 'HOPF' DEDİ

Kara Kartal beraberlik golünü bulduktan sonra üstünlük sayısı için rakip kaleye yüklendi. 55. dakikada Quaresma'nın ortasında Cenk'in kafa vuruşunu kaleci Johannes Hopf çıkardı.

DİREKLER SALLANDI

74'te Quaresma'nın köşe vuruşunda yaptığı ortada G.Birliği defansından yapılan ters vuruş sonrası top direkten döndü. Ardından gelişen atakta Aboubakar uzaktan kaleyi yokladı kaleci Hopf gole izin vermedi.

CENK TOSUN NET FIRSATI HARCADI

Siyah-beyazlılar 76'da inanılmaz bir gol kaçırdı. Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şut atmak yerine pası tercih etti ancak Quaresma'nın önüne yuvarladığı top Portekizli'nin uzağında kalınca Beşiktaş öne geçme fırsatını harcamış oldu.

'ATAMAYANA ATARLAR' KURALI DEVREYE GİRECEKTİ

İkinci yarıda adeta gol karçırma rekoru kıran Beşiktaş, 84. dakikada kalesinde büyük tehlike atlattı. Serdar Gürler'in altı pas üzerinden yaptığı vuruş üssten auta gitti.

CENK TOSUN BU KEZ DİREĞE TAKILDI

Duran toplarda büyük tehlike yaratan siyah-beyazlılar 87'de serbest vuruş organizasyonunda gole yaklaştı. Quaresma'nın arka direğe gönderdiği topu Marcelo kafayla doldurdu, Cenk Tosun'un vuruşu üst direğe takıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.