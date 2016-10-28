Kara Kartallar’ın bileği bükülmüyor

Beşiktaş'ın futbol, basketbol ve hentbol takımlarının bileği bükülmüyor.

Beşiktaş futbol takımı, bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmezken, 7 galibiyet aldı, 5 kez de berabere kaldı. Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı da çıktığı 5 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Beşiktaş Mogaz Hentbol takımı ligde 5'te 5 yaparken, Şampiyonlar Lig'nde de 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.