 Kara Kartallar’ın bileği bükülmüyor – Fotomaç – 28 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kara Kartallar’ın bileği bükülmüyor

    Kara Kartallar’ın bileği bükülmüyor

    Beşiktaş'ın futbol, basketbol ve hentbol takımlarının bileği bükülmüyor.

    Beşiktaş futbol takımı, bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmezken, 7 galibiyet aldı, 5 kez de berabere kaldı. Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı da çıktığı 5 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Beşiktaş Mogaz Hentbol takımı ligde 5'te 5 yaparken, Şampiyonlar Lig'nde de 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kara Kartallar’ın bileği bükülmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.