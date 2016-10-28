 Geri dönmek istiyorum – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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HEPSİ
    28 Ekim 2016, Cuma
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    Geri dönmek istiyorum

    Geri dönmek istiyorum

    West Ham’da kiralık oynayan yıldız futbolcu, “İstanbul ve Beşiktaş’ı çok özledim. İkisi de burnumda tütüyor. Geri dönüp, Beşiktaş’a katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu

    Sezon başında İngiltere'nin West Ham ekibine kiralanan Gökhan Töre, yeniden Beşiktaş'a dönmek istediğini ifade etti. Siyah-beyazlıların 3 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro'luk satış opsiyonu ile West Ham United'a kiraladığı Gökhan, İngiltere'de umduğunu bulamadı. Premier Lig ekibinde ortaya koyduğu performans nedeniyle taraftarın hedefi haline gelen, geçirdiği sakatlığın ardından Kasım ayı sonuna kadar yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanan Töre, Beşiktaş yönetimine haber göndererek ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönmek istediğini belirtildi.

    MALİYETİ HESAPLANACAK
    Önce Başkan Fikret Orman, ardından diğer yetkililerle irtibata geçen tecrübeli oyuncu, "Burada bazı şeylerin kıymetini çok daha iyi anladım. İstanbul'u ve Beşiktaş'ı özledim, ikisi de burnumda tütüyor. Geri dönüp, hem ligde hem de Avrupa'da Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum" dediği öğrenildi. Töre'nin talebini Caner Erkin'in uzun süreli sakatlığını da göz önünde bulundurarak değerlendirmeye alan Beşiktaş yönetiminin de maliyet ve fayda hesabı yaptıktan sonra cevabını vereceği belirtildi.

    QUARESMA İSTİYOR
    Siyah-beyazlılarda 'nin geri dönmesine en çok mutlu olacak oyuncu Ricardo Quaresma olacak. İngiltere'ye gittiğinden bu yana Gökhan ile zaman zaman sanal alem üzerinden birbirlerini özlediklerini belirten resimler paylaşan ikiliden Quaresma en son, "Seni çok özledim kardeşim" ifadesini kullanmıştı.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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