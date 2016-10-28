Geri dönmek istiyorum
West Ham’da kiralık oynayan yıldız futbolcu, “İstanbul ve Beşiktaş’ı çok özledim. İkisi de burnumda tütüyor. Geri dönüp, Beşiktaş’a katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu
MALİYETİ HESAPLANACAK
Önce Başkan Fikret Orman, ardından diğer yetkililerle irtibata geçen tecrübeli oyuncu, "Burada bazı şeylerin kıymetini çok daha iyi anladım. İstanbul'u ve Beşiktaş'ı özledim, ikisi de burnumda tütüyor. Geri dönüp, hem ligde hem de Avrupa'da Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum" dediği öğrenildi. Töre'nin talebini Caner Erkin'in uzun süreli sakatlığını da göz önünde bulundurarak değerlendirmeye alan Beşiktaş yönetiminin de maliyet ve fayda hesabı yaptıktan sonra cevabını vereceği belirtildi.
QUARESMA İSTİYOR
Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre'nin geri dönmesine en çok mutlu olacak oyuncu Ricardo Quaresma olacak. İngiltere'ye gittiğinden bu yana Gökhan ile zaman zaman sanal alem üzerinden birbirlerini özlediklerini belirten resimler paylaşan ikiliden Quaresma en son, "Seni çok özledim kardeşim" ifadesini kullanmıştı.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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Toplam 9
Yorum
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Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
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