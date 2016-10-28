Fabri'den büyük hata

Karşılaşmanın 26. dakikasında defans arkasına atılan uzun topta kalesini terk eden Fabri, Rhodolfo ile anlaşmaszlık yaşayınca top boşta kaldı.

Bu büyük hatayı Gençlerbirliği'nde Serdar Gürler affetmedi ve ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getiren golü attı.