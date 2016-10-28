 Fabri'den büyük hata – Fotomaç – 28 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'den büyük hata

    Fabri'den büyük hata

    Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş, kaleci Fabricio Ramirez'in büyük hatasında kalesinde golü gördü.

    Karşılaşmanın 26. dakikasında defans arkasına atılan uzun topta kalesini terk eden , Rhodolfo ile anlaşmaszlık yaşayınca top boşta kaldı.

    Bu büyük hatayı Gençlerbirliği'nde Serdar Gürler affetmedi ve ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getiren golü attı.

    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fabri'den büyük hata haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle