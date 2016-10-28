Fabri'den büyük hata
Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş, kaleci Fabricio Ramirez'in büyük hatasında kalesinde golü gördü.
Karşılaşmanın 26. dakikasında defans arkasına atılan uzun topta kalesini terk eden Fabri, Rhodolfo ile anlaşmaszlık yaşayınca top boşta kaldı.
Bu büyük hatayı Gençlerbirliği'nde Serdar Gürler affetmedi ve ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getiren golü attı.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:50
- 120 milyon TL'lik gelir hedefi aşıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Köksal inşALLAH gs ye karşı oynadığımız ilk 25 dakika gbi oynariz gölü atalım sonra Çanakkale geçilmez oymayalim sıkıntı deyil ama 3 puan alalım artik
- Adanaspor maçı kadrosunda Sneijder ve Hakan yok!
Toplam 11
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FOUR STAR GS Kale ;Muslera Defans; Linnes - Chedjou - Serdar Aziz -Carole Orta saha geriden ileriye doğru "V" şeklinde 5 'li ; De Jong - Hamit - Selçuk -Yasin - Bruma - Forvette, bu maça göre ilk 11 de bence Podolski.. Biraz Teknik Direktörlük yapalım dedim:) Yıllardır biz de futbol seyrediyoruz, kendi çapımızda biz de biraz biliyoruz işte:) GS nin 15 Lig Şampiyonluğuna tanık oldum, yaşıma denk gelen 2,3 tane daha var da onları saymıyorum, çünkü çok küçük yaşlarıma denk geliyor onlar. Uefa, Süper kupa, Şampiyonlar ligi ve hatta daha öncesi Şampiyon kulüpler kupası maçları vs biz de epey bir tecrübeli taraftar olduk yani. Saygılar herkese
- Sow affını istedi
Toplam 4
Yorum
/*/ musa sol da iyi olacak..biraz çaba ile..volkan şenden daha faydalı..
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