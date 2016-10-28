Dışarıda 38 maçta 83 puan topladı
Beşiktaş, Süper Lig'in son üç sezonunda deplasmanda oynadığı 38 maçta 26 kez (%68 kazanma oranı) kazandı.
SİYAH-BEYAZLILARIN GOLSÜZ MAÇI YOK
TFF Süper Kupa maçını penaltı vuruşları sonucu yitiren Beşiktaş, bu sezon oynadığı tüm maçlarda rakiplerine gol atmayı başardı. Siyah-beyazlılar toplam 24 kez rakip fileleri havalandırırken, bunların 18'ini Süper Lig'de, 5'ini Şampiyonlar Ligi'nde, 1'ini de Süper Kupa'da kaydetti. Bu arada Kara Kartal, bu sezon oynadığı 8 maçın 4 tanesinde kalesini gole kapattı.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:15
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Toplam 9
Yorum
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Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
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