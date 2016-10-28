 Dışarıda 38 maçta 83 puan topladı – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Dışarıda 38 maçta 83 puan topladı

    Dışarıda 38 maçta 83 puan topladı

    Beşiktaş, Süper Lig'in son üç sezonunda deplasmanda oynadığı 38 maçta 26 kez (%68 kazanma oranı) kazandı.

    Kartal bu sezon 4 deplasman maçında 3 kez kazanırken, geçen sezon 17 deplasman maçında 11 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi almış ve 36 puan toplamıştı. Beşiktaş önceki sezon ise 12 galibiyet 1 beraberlik 4 yenilgi ile bu kez 37 puan toplamıştı. Kara Kartal böylece son üç sezonda deplasmanda oynadığı 38 maçta 83 puan topladı ve 2,18 puan ortalamasına ulaştı. Bu arada siyah-beyazlılar bu sezon oynadığı 12 resmi maçta da (normal süre ve uzatma) sahadan yenik ayrılmadı; 7 galibiyet, 5 de beraberlik elde etti.

    SİYAH-BEYAZLILARIN GOLSÜZ MAÇI YOK
    TFF Süper Kupa maçını penaltı vuruşları sonucu yitiren Beşiktaş, bu sezon oynadığı tüm maçlarda rakiplerine gol atmayı başardı. Siyah-beyazlılar toplam 24 kez rakip fileleri havalandırırken, bunların 18'ini Süper Lig'de, 5'ini Şampiyonlar Ligi'nde, 1'ini de Süper Kupa'da kaydetti. Bu arada Kara Kartal, bu sezon oynadığı 8 maçın 4 tanesinde kalesini gole kapattı.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:15
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