Deplasman Kartal'ı Başkent'te
Beşiktaş, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Ankara’da G.Birliği’ne konuk oluyor. Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Bu sezon 4 dış saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Kartal; ligdeki son 3 karşılaşmasında 9 puan topladı.
Deplasmanda 4'te 4 yaptı
Son sezonlarda dış sahada başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş, 2016- 2017'de de bu performansını sürdürüyor. Bu sezon 4 deplasman maçında 3 galibiyet ve bir beraberlik alan siyahbeyazlılar, 10 puan topladı. Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son 3 dış saha mücadelesini ise kazanmayı bildi. Akhisar'ı 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Rize ve Kayseri maçlarını ise 1-0'lık skorlarla kazandı.
SAVUNMA HATTI GÜVEN VERİYOR
Beşiktaş, başarılı savunma performansıyla dikkati çekiyor. Defansta son 7 sezonun en başarılı performansını gösteren siyah-beyazlılar, 8 maçta 6 gol yedi. Sezonun ilk 3 maçında 4 gol yiyen Kartal, sonraki 5 karşılaşmada kalesinde 2 gol gördü. Bu periyotta G.Saray'ın 2 golüne engel olamayan Beşiktaş, 4 karşılaşmada iyi savunma yaparak gole izin vermedi. Beşiktaş, son 3 maçta ise gol yemedi.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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Toplam 9
Yorum
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Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
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