 Deplasman Kartal'ı Başkent'te – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Deplasman Kartal'ı Başkent'te

    Deplasman Kartal'ı Başkent'te

    Beşiktaş, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Ankara’da G.Birliği’ne konuk oluyor. Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Bu sezon 4 dış saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Kartal; ligdeki son 3 karşılaşmasında 9 puan topladı.

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Ligde son 3 maçını kazanan ve averajla ikinci sırada bulunan siyah-beyazlılar, Başkent temsilcisi karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Karşılaşma saat 20.00'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Bu sezon yaptığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan Beşiktaş; 18 gol atıp, 6 gol yedi.

    Deplasmanda 4'te 4 yaptı
    Son sezonlarda dış sahada başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş, 2016- 2017'de de bu performansını sürdürüyor. Bu sezon 4 deplasman maçında 3 galibiyet ve bir beraberlik alan siyahbeyazlılar, 10 puan topladı. Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son 3 dış saha mücadelesini ise kazanmayı bildi. Akhisar'ı 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Rize ve Kayseri maçlarını ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

    SAVUNMA HATTI GÜVEN VERİYOR
    Beşiktaş, başarılı savunma performansıyla dikkati çekiyor. Defansta son 7 sezonun en başarılı performansını gösteren siyah-beyazlılar, 8 maçta 6 gol yedi. Sezonun ilk 3 maçında 4 gol yiyen Kartal, sonraki 5 karşılaşmada kalesinde 2 gol gördü. Bu periyotta G.Saray'ın 2 golüne engel olamayan Beşiktaş, 4 karşılaşmada iyi savunma yaparak gole izin vermedi. Beşiktaş, son 3 maçta ise gol yemedi.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
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