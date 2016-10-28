 Değişmez ikili ceza sınırında – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Değişmez ikili ceza sınırında

    Değişmez ikili ceza sınırında
    Kartal'da G.Birliği maçı öncesi en büyük sıkıntısı, son haftaların formda iki oyuncusu Marcelo ve Tosic'in sarı kart ceza sınırında bulunması. Karabükspor, Akhisar ve G.Saray maçlarında sarı kart görün Tosic'in yanı sıra, Akhisar, Rizespor ve Antalya maçlarında aynı durumu yaşayan Marcelo da kart sınırına geldi. İki oyuncu G.Birliği karşısında sarı kart görürlerse 5 Kasım'da Cumartesi günü oynanacak Trabzon maçında forma giyemeyecek.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
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