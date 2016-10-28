 Beşiktaş 5 eksikle gitti – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    5 eksikle gitti

    Beşiktaş 5 eksikle gitti

    Siyah-beyazlı kafile, Esenboğa Havalimanı’nda taraftarlarca büyük coşkuyla karşlandı

    , bugün G.Birliği ile oynayacağı maç için dün Ankara'ya gitti. Esenboğa Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolculara yoğun ilgi gösterirken, meşaleler ve tezahüratlarla takıma destek verdi. Beşiktaş'ta futbolcular Atiba, Oğuzhan, Gökhan İnler ve Ömer ile Antalyaspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Caner Erkin Ankara'ya götürülmedi.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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