Beşiktaş 5 eksikle gitti

bugünile oynayacağı maç için dün Ankara'ya gitti. Esenboğa Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.meşaleler ve tezahüratlarla takıma destek verdi. Beşiktaş'ta futbolcularveile Antalyaspor maçında sakatlanan ve ameliyat olanAnkara'ya götürülmedi.